صاحبة الصوت الشهير لميزة تحويل النص إلى كلام مسموع في "تيك توك" تكشف عن هويتها

يعتقد العديد من مستخدمي "تيك توك" أن صوت "جيسي" (Jessie)، الميزة التي تحول النص إلى كلام مسموع عبر التطبيق، هي صوت آلي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.

ولكن في الواقع، الصوت الشهير الذي يُسمع في ميزة فيديوهات "تيك توك"، هو صوت مذيعة كندية، تدعى كات كالاهان.

@voiceofkat For a long time I didn’t say a word. But … yes it’s me and yes I have an ongoing awesome relationship with the folks at TikTok. 🎉 The coolest part for me is watching the creativity & awesome content that people are putting out there using my voice. (Also oddly enough this is my first TikTok) ♬ original sound - Kat

ويعرف جميع مستخدمي "تيك توك"، وبشكل خاص في أمريكا الشمالية، الصوت الشهير لـ"جيسي"، كونه يرتبط بكمّ هائل من الفيديوهات التي تتمتع بانتشار واسع على موقع التواصل الاجتماعي.

والآن، كشفت المذيعة الكندية، والتي تشارك في تقديم برنامج إذاعي محلي على محطة 91.5 The Beat، التابعة للمؤسسة الإعلامية الكندية Corus، أنها الصوت المسموع في ميزة تحويل النص إلى كلام في "تيك توك".

وفي فيديو خاص بها في حسابها عبر "تيك توك"، أجابت عن أسئلة من مستمعي الراديو والبودكاست حول مدى تشابه صوتها مع صوت تحويل النص إلى كلام، وكشفت أنها صاحبة الصوت الشهير.

وحقق الفيديو، الذي تبلغ مدته 12 ثانية أكثر من 46 مليون مشاهدة حتى الآن.

ويستخدم "تيك توك" لهجات محلية مختلفة في هذه الميزة، في أجزاء مختلفة من العالم.

وأكدت كالاهان، البالغة من العمر 36 عاما: "اسمي كات. أنا أعمل مع تيك توك على تحويل النص إلى كلام (TTS) ومشاريع أخرى".

ولاستخدام ميزة "جيسي"، يقوم المستخدم بتمييز النص الذي يريد قراءته وتحديد خيار "تحويل النص إلى كلام" في علامة تبويب التحرير. ثم يُقرأ النص بصوت كالاهان.

وقالت: "أحب أن أكون جزءا من محتوى الآخرين - بطريقة بسيطة".

المصدر: globalnews