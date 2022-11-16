 
مباشر
عاجل
"أ ب" عن مسؤولين أمريكيين: نتائج أولية ترجح أن الصاروخ الذي سقط ببولندا أطلقته القوات الأوكرانية

علامات تدل على تلف بطارية الهاتف المحمول

العالم الرقمي و Social media

علامات تدل على تلف بطارية الهاتف المحمول
runews24.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u6dw

وصف الأخصائي الروسي في تكنولوجيا المعلومات يفغيني تشيرتوك التفريغ السريع لبطارية الهاتف الذكي بأنه علامة على تآكلها.

وقال يفغيني تشرتوك، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الشركات الروسية  Reksoft في مقابلة مع وكالة Prime الروسية إن هناك العديد من العلامات على تدهور بطارية الهاتف الذكي التي توضّح مدى سوء الوضع.

إقرأ المزيد
سؤال من إيلون ماسك لمستخدمي تويتر
سؤال من إيلون ماسك لمستخدمي تويتر

وحسب الأخصائي الروسي فإن التفريغ السريع وارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء التفريغ والشحن والتلف الميكانيكي وتشوّه جسم الهاتف يشير إلى الانتهاء الوشيك لعمر البطارية. وغالبا ما، تحدث مثل هذه المشكلات بعد تعرض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة أو للرطوبة العالية.

وأشار تشرتوك إلى أن البطارية تُظهر علامات التآكل عند تفريغ بطارية الهاتف خلال الليل فوق المعدل الطبيعي (2 -5%) وعندما يكون من المستحيل شحن الهاتف بنسبة 100%.

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا