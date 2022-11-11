سؤال من إيلون ماسك لمستخدمي تويتر

أطلق رجل الأعمال الأمريكي وصاحب شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إيلون ماسك استطلاع رأي مستخدمي الشبكة بشأن التغييرات التي حدثت في مضمون"تويتر".

وعرض ماسك على المشتركين في "تويتر" الإجابة بـ "نعم" أو "لا" على السؤال "هل ترى عددا أقل بكثير من الروبوتات أو الرسائل الخادعة أو البريد العشوائي؟".

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وأجاب 52.6% من المشاركين في استطلاع الرأي ب"نعم" ، وعارض ذلك 47.4٪. وجدير بالذكر أنه في خلال حوالي ساعة من نشر استطلاع الرأي على "تويتر"، شارك فيه ما يقارب على 500.000 شخص.

وحذّر ماسك الأربعاء 9 نوفمبر مستخدمي الشبكة الاجتماعية من أنه سيكون هناك "الكثير من الأشياء الغبية" على "تويتر" في المستقبل القريب. وتعتزم الشركة "الاحتفاظ بما يصلح وتغيير ما لا يعمل". كما أشار إلى أنه بدأ في قبول الشكاوى المتعلقة بعمل الشبكة الاجتماعية في التعليقات.

في أكتوبر الماضي أتم ماسك أخيرا صفقة الاستحواذ على هذه الشبكة الاجتماعية بقيمة 44 مليار دولار. وذكرت وسائل الإعلام أن باراغ أغراوال الذي ترأس "تويتر" سابقا، قد طُرد من الشركة مع مديريها الآخرين.

يذكر أن شركة Twitter Inc الأمريكية تم تأسيسها عام 2006. والمنتَج الرئيسي للشركة هو شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة. ويقع مقر الشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

المصدر: نوفوستي