اختراق مليون حساب على "فيسبوك" عبر 400 تطبيق خبيث

أبلغت شركة "ميتا بلاتفورمز" نحو مليون حساب على "فيسبوك" بأن بيانات حساباتهم ربما قد تعرضت للاختراق بسبب مشكلات أمنية مع التطبيقات التي تم تنزيلها من "أبل" و"غوغل".

وحددت الشركة أكثر من 400 تطبيق خبيث يعمل بنظام "أندرويد" و"آي أو اس" هذا العام تستهدف مستخدمي الإنترنت لسرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم. وقالت "ميتا" إنها أبلغت كل من "أبل" و"غوغل" بالمشكلة من أجل تسهيل إزالة التطبيقات.

وذكرت "فيسبوك" إن التطبيقات عملت عن طريق التنكر في هيئة محرري صور أو ألعاب محمولة أو متتبعات صحية.

وقالت شركة "أبل" إنها وجدت مشاكل في 45 من 400 تطبيق كانت موجودة في متجر التطبيقات الخاص بها وتمت إزالتها، فيما قال متحدث باسم "غوغل" إن الشركة أزالت جميع التطبيقات الضارة المعنية.

وقال ديفيد أغرانوفيتش، مدير قسم التهديدات الأمنية السيبرانية العالمية في "ميتا": "يعرف مجرمو الإنترنت مدى شعبية هذه الأنواع من التطبيقات، وسيستخدمون مواضيع مماثلة لخداع الأشخاص وسرقة حساباتهم ومعلوماتهم. إذا كان أحد التطبيقات يعد بشيء جيد جداً لدرجة يصعب تصديقه، مثل الميزات التي لم يتم إصدارها لمنصة أو موقع تواصل اجتماعي آخر، فمن المحتمل أن يكون له دوافع خفية".

وستظهر عملية احتيال نموذجية، على سبيل المثال، عندما يقوم المستخدم بتحميل صورة معدلة من تطبيق ضار إلى حسابه على "فيسبوك". ستظهر مطالبة تسجيل دخول زائفة، تخدع المستخدم لتقديم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

المصدر: وكالات