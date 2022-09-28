Vivo تنافس أفضل هواتف أندرويد بجهاز مميز

تستعد vivo للإعلان عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات متطورة وكاميرات تجعله ينافس أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف +vivo X80 Pro سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وعلى شاشة LTPO2 AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيعابايت.

وسيحصل هذا الهاتف على واحدة من أفضل كاميرات الهواتف، ستأتي بأربع عدسات بدقة (50+48+12+8) ميغابيكسل، كما سيجهز بكاميرا سيلفي بدقة 44 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 8K.

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وستجهزه Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وتقنية الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع باستطاعة 80 واطا ومع تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit