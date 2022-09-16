حاسب أندرويد جديد من Honor لمنافسة حواسب آيباد

بدأت Honor بتوسيع سوق مبيعات حاسبها اللوحي الجديد pad 8 الذي اعتبره الكثير من المحللين منافسا مهما لحواسب آيباد من آبل.

وحصل الجهاز على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (278.5/174.1/6.9) ملم، وزنه 520 غ.

أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 12 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

يدعم الأداء الممتاز لهذا الحاسب نظام Android 12 مع واجهات Magic UI 6.1، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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وحصل الحاسب على كاميرا أساسية بدقة 5 ميغابيكسل، وعلى كاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Honor بتقنيات "بلوتوث-5" للاقتران السريع بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22 واطا.

المصدر: ixbit