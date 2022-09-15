أخصائي روسي يحذر من شحن الهاتف الذكي تحت الوسادة

من أجل إطالة عمر الهاتف الذكي، من الضروري اتباع بضع قواعد هامة.

أعلن ذلك سيرغي بودروف، رئيس مركز الاختبار الرقمي التابع لهيئة "روس كاتشيستفو" ( الرقابة على الجودة) الروسية في حديث صحفي أدلى به لوكالة "برايم" الروسية.

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ويجب أولا شحن الهاتف بشكل صحيح، وأشار الأخصائي إلى أن شحن الهاتف تحت الوسادة يمكن أن يتلف البطارية، وقد يسبّب اشتعال الهاتف.

ثانيا، أشار بودروف، إلى أنه من الضروري أن تحمي هاتفك الذكي من تقلبات الحرارة ولا تتركه تحت أشعة الشمس الحارقة أو في الصقيع الشديد، ولا تأخذه إلى الحمام.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى الأخصائي بأن تترك 6-8 غيغا بايت من الذاكرة الخالية ليعمل هاتفك الذكي بشكل فعال.

المصدر: نوفوستي