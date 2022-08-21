وسائل إعلام - "خوارزمية" تطرد مقاولي "فيسبوك"!

أفاد "بزنس إنسايدر" أن Accenture، وهي شركة إيرلندية أمريكية توفر عمالا متعاقدين مع "فيسبوك"، أخبرت نحو 60 شخصا يقومون بوظائف ساعية لشركة التكنولوجيا أن عقودهم على وشك الانتهاء.

وادعى البعض أنه قيل لهم إن خوارزمية اختارتهم لإنهاء العقود.

وقالت المنفذ الإخباري إن شركة Accenture كسرت الأخبار السيئة بشأن تسريح العمال الوشيك خلال اجتماع بالفيديو يوم الثلاثاء ومكالمة متابعة في اليوم التالي. وبحسبما ورد قيل للعمال أن مهامهم الحالية في "فيسبوك"- التي أعيدت تسميتها باسم Meta العام الماضي - ستنتهي في 2 سبتمبر.

وقال الممثلون إن الأشخاص اضطروا إلى إعادة التقدم لوظيفة في Accenture دون أي ضمانات بتوظيفهم. وحصل العمال على وعود بدفع رواتبهم حتى أوائل أكتوبر، بحسب التقرير.

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وأخبر أحد العمال موقع "بزنس إنسايدر" أن أسماء جميع الموجودين في المكالمات تم حذفها. وشمل ذلك ممثلي شركة Accenture، الذين ادعى المصدر، أنهم لم يقدموا أنفسهم. وقال المصدر عندما سُئل كيف تم اختيار العمال المقرر إنهاء خدمتهم، قيل لهم إن "خوارزمية" ساعدت في اختيار الأشخاص بشكل عشوائي.

وعارضت Accenture الحسابات. وقال ريتشارد كيل، المتحدث باسم الشركة: "نحن لا نستخدم الخوارزميات لاختيار الأشخاص بشكل عشوائي". وأصر على أنه تم تقديم الممثلين أثناء المكالمة وقال إنه "سيكون من غير الدقيق الإبلاغ عن وجود إجراءات تسريح للعمال في أوستن". وأشار موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن المصطلح قد يكون له تعريف قانوني صارم.

وقال التقرير إن العمال الذين تم تخصيصهم لفقدان وظائفهم في "فيسبوك" يقدمون خدمات مثل الإشراف على المحتوى وخدمات سلامة الأعمال. ولدى Accenture عقد بقيمة 500 مليون دولار في السنة مع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، الشهر الماضي من أن الشركة تدخل فترة من التقشف حيث تضررت أعمالها الإعلانية الرقمية. وشهدت أسهم Meta انخفاضا تاريخيا في فبراير على خلفية تقرير الأرباح الفصلية الضعيف.

المصدر: RT