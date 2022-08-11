شبكة "VK" الروسية تحصل على ميزات إضافية

أعلن القائمون على شبكة "VK" أن التطبيق الخاص بالشبكة سيحصل على ميزات إضافية تجعل استعماله أكثر سهولة وفائدة للمستخدمين.

وكانت الشبكة قد أعلنت في التاسع من أغسطس الجاري عن تحديث كبير لتطبيقاتها، وأشارت إلى أن تطبيقها الأساسي سيزود تدريجيا بميزات إضافية ستحسن أداء العديد من خدماته في وقت واحد.

وفي المرحلة الأولى من تحديث تطبيق "VK" سيحصل التطبيق على تصميم جديد لواجهات الاستخدام، وستكون هذه الواجهات أبسط ومزودة بنوافذ أكثر وضوحا بالنسبة للخدمات المتاحة عبرها.

كما سيحصل شريط عرض المعلومات الرئيسي في التطبيق على ميزات إضافية لعرض الأمور والأخبار التي تهم المستخدم بالدرجة الأولى، وستساعد برمجيات الذكاء الاصطناعي على فلترة الأخبار والأحداث، وعرضها على المستخدم بحيث تكون الأولوية للأخبار المتعلقة بأصدقائه وبالأشخاص الذين يتابعهم عبر الشبكة.

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وللحفاظ على حقوق ملكية المنشورات ستتم عرض صورة صاحب المنشور الأساسي ومعلوماته في حال قام شخص آخر بإعادة عرض منشوره عبر الشبكة.

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ويعمل القائمون على "VK" في الفترة الأخيرة على تطوير قدرات الشبكة بشكل ملحوظ، فمنذ مدة أعلنوا أن خدمة VK Video التابعة لها ستحصل على زيادة في سرعة تحميل الفيديوهات بمعدل مرة ونصف المرة تقريبا، وأطلقوا أيضا تطبيق"Find Me" الجديد الذي يعتمد على منصة تطبيقات VK Mini Apps، ومن خلاله سيحصل الناس على أداة للبحث عن الأصدقاء والمعارف أو الأقرباء البعيدين في دول الاتحاد الروسي والدول الأخرى، والذين لم يتم التواصل معهم منذ مدة طويلة.

المصدر: فيستي