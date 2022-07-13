شبكة "VK" الروسية توفر لمستخدميها فرصة أخرى لجني الأرباح

أعلنت شبكة " VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن توسيع برنامجها المخصص لدعم المستخدمين وتمكينهم من جني الأرباح المادية عبر الشبكة.

وأشار القائمون على الشبكة أن صناع المحتوى عبر خدمات VK Video والمنضمين لبرنامج دعم المستخدمين بات بإمكانهم الحصول على أموال مقابل الفيديوهات الدعائية القصيرة التي ستظهر قبل مقاطع البث المباشر التي يرغبون بتصويرها ونشرها عبر منصات "VK".

ومن جهتها قالت مارينا كراسنوفا رئيسة الشبكة: "الأسئلة المتعلقة بتحقيق الدخل من البث المباشر كانت من الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الراغبين بنشر الدعايات عبر شبكتنا، نخطط لإضافة أدوات جديدة لتوفير الدخل للمؤلفين وصناع المحتوى، ولدينا خيارات واسعة لنختبرها في هذا المجال".

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وأشارت كراسنوفا إلى أن المستخدمين الذين يمكنهم الاستفادة من برنامج الدعم الجديد يشترط أن يمتلكوا 5000 متابع على صفحاتهم على الشبكة على الأقل.

وكان القائمون على الشبكة قد أعلنوا منذ مدة أيضا عن تبني برنامج هدفه دعم المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة يدعى"Quick start VKontakte"، وسيركز هذا البرنامج بشكل أساسي على المستثمرين الجدد الذين يرغبون بالترويج لأعمالهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي