شبكة "VK" الروسية تطلق تطبيقا جديدا لمنافسة "تيك توك" و"يوتيوب"

أعلنت شبكة " VK" الروسية مؤخرا عن إطلاق تطبيق مستقل يساعد المستخدمين على صنع وتحميل ومشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت.

وتبعا للقائمين على الشبكة فإن تطبيق "VK Clips" الجديد صمم لينافس خدمات الفيديوهات القصيرة التي توفرها تطبقات "تيك توك" وفيسبوك" ويوتيوب" والعديد من المواقع الشهيرة الأخرى، ومن خلاله سيتمكن المستخدمون من صنع الفيديوهات القصيرة التي تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، وإدخال تعديلات على هذه الفيديوهات عبر فلاتر خاصة، وإضافة صور ورسومات توضيحية وكتابات والعديد من المؤثرات الصوتية والصورية الممتعة.

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وأطلقت "VK" هذا التطبيق تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لإطلاق خدمات Clips عبر تطبيقها الأساسي، وأشارت إلى أن عدد الفيديوهات التي نشرت عبر الخدمة منذ إطلاقها وصل لأكثر من 16.4 مليون مقطع.

وتزامنا مع إطلاق التطبيق الجديد أعلنت "VK" أيضا أنها ستطلق برنامجا لدعم صناع المحتوى عبر الشبكة، سيبدأ من 20 يونيو الجاري، وسيتمكن المستخدمون من خلاله من جني الأرباح المادية عبر المحتوى الذي يحملونه عبر منصاتها.

المصدر: فيستي