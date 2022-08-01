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الكشف عن هاتف Asus المتين وميزاته المتطورة

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن هاتف Asus المتين وميزاته المتطورة
youtube/Tech Spurt
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سرّبت مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات عن هاتف Asus الجديد الذي صنّف كأحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

وأبرز ما يميز هاتف Asus Zenfone 9 الجديد هو هيكله المتين والمغطى بطبقة من البوليميرات الخاصة التي تجعله مقاوما للصدمات والخدوش، فضلا عن أن الهيكل محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

وجاء هيكل الجهاز بأبعاد (146.6/68.2/9.5) ملم، وزنه 165 غ، أما شاشته فأتت من نوع  بمقاس 5.9 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 240 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 800 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10 ، كما جاءت محمية بزجاج Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 قابل للتحديث لمدة عامين، ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الذي يمكنه من العمل مع أحدث شبكات 5G، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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وجهّزت Asus هذا الهاتف بنظام خاص لتبريد المعالج واللوحة الأم ليعمل بكفاءة عالية أثناء الاستخدام المطوّل، كما زودته بمنفذين لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وكاميرا أساسية مزودة بعدسات للتصوير الفائق العرض.

المصدر: 4pda

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