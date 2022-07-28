ZTE تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد

بدأت ZTE بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون أحد أبرز هواتف أندرويد التي تطلق هذه السنة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مميز التصميم، محمي من الماء والغبار، ومحاط بإطار متين من الألومينيوم، أبعاده (166.3/77.1/10) ملم، وزنه 235 غ.

أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 378 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 730، ونظام تشغيل Android 12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غايغابايت و1 تيرابايت.

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وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS و GLONASS وBDS وGALILEO لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda