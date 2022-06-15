الروس يستخدمون قريبا رمز QR في هواتفهم الذكية عند الدفع ببطاقة "مير" الروسية

سيتمكن أصحاب بطاقات "مير" المصرفية الروسية من الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR في هواتفهم الذكية.

وحسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية سيتم تشكيل رمز QR على الهاتف الذكي والذي يقرأه البائع عند الشراء. وسيتم تشكيل هذا الرمز ضمن برنامج Mir Pay أو تطبيق مؤسسة ائتمانية. وحسب صحيفة " إزفيستيا" فإن هذه الفرصة ستكون متاحة اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل.

إقرأ المزيد

وقال ناطق باسم نظام الدفع الوطني "مير" إنه بدءا من 25 أكتوبر المقبل ستضمن البنوك التي تُصدر بطاقات "مير" سيناريو دفع جديد، بما في ذلك عمليات الدفع والإرجاع باستخدام رموز QR التي تم تشكيلها على جهاز الهاتف المحمول. وتم تأكيد تلك المعلومات أيضا من قبل الممثلين الرسميين لبطاقة "مير" والبنوك الكبرى.

سيشارك Russian Standard Bank و Otkritie Bank في تطوير وتنفيذ التكنولوجيا الجديدة. والخبراء مقتنعون بأن القدرة على الدفع باستخدام الهاتف الذكي ستكون مطلوبة وخاصة بعد فصل نظامي Apple Pay وGoogle Pay.

يذكر أن Apple Pay وGoogle Pay صارا غير متاحيْن لبطاقات Visa وMastercard. وأعلن كل من نظامي الدفع تعليق العمل في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي نهاية مارس الماضي حظر نظام الدفع عبر الهاتف المحمول Apple Pay رسميا إمكانية الربط ببطاقات "مير" الروسية المصرفية الروسية.

المصدر: إزفيستيا