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آبل تكشف عن أقوى حواسبها المحمولة والمجهز ببطارية تعمل 20 ساعة!

العالم الرقمي و Social media

آبل تكشف عن أقوى حواسبها المحمولة والمجهز ببطارية تعمل 20 ساعة!
Legion-Media
صورة أرشيفية
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كشفت آبل خلال حدثها التقني الأخير عن مجموعة مميزة من الأجهزة الإلكترونية كان من بينها حاسب MacBook Pro بنسخته الجديدة.

وحصل الحاسب الجديد على هيكل متين مصنوع من الألومينيوم، وعلى تصميم شبيه بذلك الذي حصل عليه حاسب MacBook Pro السابق، كما جهّز بشريط  Touch Bar أعلى لوحة المفاتيح لتسهيل التحكم بأنظمة الصوت والإضاءة والتطبيقات.

وحصل الجهاز على شاشة IPS بمقاس 13.3 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، ومجهزة بتقنيات True Tone، وقدرات واسعة لعرض أطياف الألوان.

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والمميز في هذا الحاسب هو حصوله على معالج Apple M2 الذي يضم 8 أنوية أساسية، ومعالج رسوميات بعشر أنوية، كما بإمكان معالج هذا الجهاز العمل مع ذواكر وصول عشوائي بسعة 24 غيغابايت لتأمين سرعة عالية جدا في التعامل مع البيانات.

وتبعا لآبل فإن الحاسب الجديد يؤمن معالجة للرسوميات أكبر بنسبة 39% مقارنة بحواسب MacBook Pro المجهزة بمعالجات M1، والأهم من ذلك هو بطاريته التي تكفيه ليعمل 20 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة.

المصدر: 3dnews

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