روسيا تطلق حاسبا مجهزا بمكونات محلية يصعب اختراقه!

أعلنت شركة Prombit الروسية عن حاسب محمول جديد مجهّز بمعالجات ومكونات محلية الصنع، وزوّد بتقنيات أمان ممتازة.

وحصل حاسب BITBLAZE Titan BM15 الجديد على شاشة IPS بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل.

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج Baikal-M ثماني النوى المطور في روسيا والمجهز بتقنيات أمان عالية، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت من نوع DIMM DDR4، وذواكر داخلية SSD M.2 بسعة 256 و512 غيغابايت، ونظام تشغيل Astra Linux أو Alt Linux.

إقرأ المزيد

وجهّز الحاسب بأربع منافذ USB 3.0، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ Ethernet – RJ-45، كما حصل على تقنيات للاتصال مع شبكات Wi-Fi و Bluetooth، وعلى بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير .

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Prombit ستصنع دفعة أولى تتكون من 1000 حاسب من النوع الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة، وستباشر بإنتاج هذه الحاسب بأعداد كبيرة قبل نهاية العام الجاري، ومن المفترض أن تباع هذه الأجهزة بشكل أساسي للمؤسسات والهيئات الحكومية الروسية.

المصدر: نوفوستي