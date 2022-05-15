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غوغل تكشف عن ساعتها الذكية المنافسة لساعات سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

غوغل تكشف عن ساعتها الذكية المنافسة لساعات سامسونغ
youtube/CNET Highlights
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خلال حدثها التقني الأخير كشفت غوغل عن تصميم وبعض خصائص ساعة Pixel Watch التي يتوقع أن تكون منافسا قويا لساعات سامسونغ الذكية.

وتبين الصور التي نشرت لـ Pixel Watch أن الساعة حصلت على شاشة دائرية منحنية الحواف بعض الشيء، وثبتت هذه الشاشة على هيكل مصنوع من المعادن المعاد تدويرها تبعا لغوغل، كما جهزت الساعة بأحزمة مطاطية أنيقة قابلة للاستبدال.

وتبعا لغوغل فإن الساعة المنتظرة ستعمل بنظام تشغيل Wear OS 3 مع واجهات استخدام محدّثة، وستدعم العديد من برمجيات وتطبيقات غوغل كما ستدعم تطبيقات مراقبة اللياقة البدنية والصحة من Fitbit.

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وستدعم هذه الساعة أيضا تطبيقات خرائط غوغل، وتطبيقات Google Home و Google Assistant، كما ستجهز بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات وتطبيقات لمراقبة ساعات النوم ومعدلات راحة المستخدم.

ولم تكشف غوغل عن المواصفات التفصيلية بشكل كامل لساعتها الجديدة أو عن أسعارها، لكن من المتوقع أن تطرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية خريف العام الجاري.

المصدر: ixbit

 

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