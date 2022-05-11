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سوني تتحدى سامسونغ وآبل بهاتفها الجديد

العالم الرقمي و Social media

سوني تتحدى سامسونغ وآبل بهاتفها الجديد
youtube/Joshua Vergara
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كشفت سوني عن هاتفها الأحدث الذي طورته ليكون منافسا قويا لهواتف آبل وسامسونغ الحديثة.

ويأتي هاتف Xperia 1 IV الجيد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP65/IP68،  أبعاده (165/71/8.2) ملم، وزنه 185 غ، ومحمي بطبقات من زجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

أما الشاشة فيه فأتت OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 643 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل وكجهزة بفتحة f/2.0.

وزودت سوني هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: ixbit

 

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