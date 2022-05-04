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أخطار تهدد أجهزة الكمبيوتر في العديد من بلدان العالم

العالم الرقمي و Social media

أخطار تهدد أجهزة الكمبيوتر في العديد من بلدان العالم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حذّر بعض خبراء التقنية من وجود ثغرات برمجية قد تستغل لاختراق ملايين الحواسب في العديد من بلدان العالم

ومن جهتها أشارت وكالة الأمن السييبراني الأمريكية (CISA) إلى أن باحثين من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزلندا وبريطانيا أجروا دراسات الاكتشاف أكثر الثغرات البرمجية التي كانت تهدد أمن بيانات الحواسب العام الماضي، ومن بين أكثر هذه الثغرات شيوعا كانت الثغرة التي تدعى Log4Shell أو CVE-2021-44228، والتي يمكن استغلالها لقرصنة الحواسب عن بعد والتحكم فيها.

وفي المرتبة الثانية من حيث الانتشار حذّرت الوكالة من الثغرة التي تحمل رمز CVE-2021-40539، والتي ارتبطت ببرامج القرصنة الإلكترونية Zoho.

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وفي المرتبة الثالثة جاءت الثغرة البرمجية التي تحمل رمز CVE-2021-34523 أو المسماة بـ ProxyShell، والتي سمحت لقراصنة الإنترنت بالتحكم ببرمجيات Microsoft Exchange Server في حواسب ضحاياهم.

وتبعا لخبراء التقنية فإن أكثر الحواسب المعرضة لخطر مثل هذا النوع من الثغرات البرمجية هي الحواسب التي تتصل مع شبكات الإنترنت، لذا يجب على مستخدمي هذه الأجهزة تحديث أنظمة تشغيل حواسبهم باستمرار وتحديث أنظمة مكافحة الفيروسات الموجودة فيها بشكل دوري والابتعاد عن استخدام المواقع الإلكترونية غير المعروفة أو التي تعمل بترميز غير آمن.

المصدر: 3dnews

 

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