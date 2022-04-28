شبكة Odnoklassniki الروسية تحمي مستخدميها من التعليقات المزعجة

أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق ميزات جديدة في الشبكة لحماية مستخدميها من التعليقات المزعجة أو غير المرغوب فيها على منشوراتهم.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشبكة "قررت شبكتنا إطلاق ميزات جديدة لحماية مستخدميها من التعليقات غير المرغوب فيها والتي قد يضعها البعض على منشوراتهم، الميزات الجديدة ستعتمد أساليب الذكاء الاصطناعي للتعرف على مثل هذا النوع من التعليقات في منشورات المستخدمين، وسترسل لهم إشعارا بوجودها، وستمكنهم من إخفائها أو حظرها في حال رغبوا في ذلك".

وأضاف البيان "سيكون بإمكان المستخدمين اعتماد الميزات الجديدة مع منشوراتهم المكتوبة أو مع المنشورات التي تحمل صورا أو مقاطع فيديو أو أية منشورات لهم عبر الشبكة.. وستعمل هذه الميزات عبر تطبيق Odnoklassniki المخصص لأجهزة أندرويد و iOS، وكذلك مع تطبيق الشبكة المخصص للحواسب".

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وكانت Odnoklassniki قد أطلقت خدمات وميزات شبيهة من قبل، وكانت تلك الخدمات تتعرف على أصحاب التعليقات غير الملائمة أحيانا وتحرمهم من التعليق على أي منشور في الشبكة لفترة زمنية محددة.

وكانتOdnoklassniki قد أشارت في مارس الفائت إلى أنها شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المستخدمين، وأن تسجيلات دخول المستخدمين الجدد إلى الشبكة ازدادت بنسبة 66%، كما لوحظ ازدياد نسبة استعادة الحسابات القديمة على الشبكة بمقدار الثلث تقريبا.

المصدر: فيستي