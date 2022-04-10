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أحدث وأقوى معالجات Qualcomm سيظهر في هواتف أندرويد

العالم الرقمي و Social media

أحدث وأقوى معالجات Qualcomm سيظهر في هواتف أندرويد
Legion-Media
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تشير إلى أن Qualcomm تنوي طرح أحدث معالجاتها في هواتف أندرويد قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Qualcomm ستطرح Snapdragon 8 Gen 1+ الذي سيكون أحدث وأقوى معالج طورته للهواتف في بعض الأجهزة الذكية الصينية، وأول جهاز سيحصل عليه سيكون OnePlus 10 Ultra.

وسيوفر المعالج المذكور تبعا للخبراء قدرات كبيرة جدا وسرعة عالية في التعامل مع البيانات الشبكات الخلوية الحديثة وخصوصا شبكات 5G، كما سيمنح كاميرات الأجهزة الموجود فيها قدرات مميزة في التصوير، فضلا عن أنه سيسرع تعامل الأجهزة مع الفيديوهات العالية الدقة.

وبالإضافة للمعالج المذكور سيحصل هاتف OnePlus 10 Ultra  المنتظر أيضا على ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وعلى شاشة عالية الأداء بدقة (1440/3216) بيكسل، كما سيحصل على كاميرا أساسية من بين أفضل كاميرات الهواتف الذكية، وعلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن الفائق السرعة.

المصدر: ixbit

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