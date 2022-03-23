خدمة "Rutube" الروسية لمشاهدة الفيديوهات تشهد ازديادا كبيرا في أعداد المستخدمين

أعلن القائمون على خدمة "Rutube" الروسية لمشاهدة الفيديوهات أن أعداد مستخدمي الخدمة ازدادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وحول الموضوع قال، ألكسندر جاروف، المدير التنفيذي لشركة Gazprom-Media المسؤولة عن تشغيل الخدمة: "جمهور Rutube بات يتزايد بمقدار 150 إلى 450 ألف شخص يوميا في الفترة الأخيرة، وزادت أعداد تنزيلات الفيديو عبر الخدمة من 3000 إلى 40000 مرة في اليوم، وعلى الرغم من ذلك فإن الخدمة تعمل بشكل ممتاز ولا توجد أية مشكلات فنية في أدائها".

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وأشار جاروف إلى "أن Rutube جاهزة لتحمل ضغوطات التحميل العالية للفيديوهات لأن شركته كانت قد أمنت أعدادا كافية من المخدمات والمعدات التقنية اللازمة لهذا الغرض، عام 2022 ستعمل الخدمة بشكل ممتاز رغم الارتفاع الكبير في أعداد مستخدميها".

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وتجدر الإشارة إلى أن العديد من خدمات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي كانت قد شهدت ازديادا كبيرا في أعداد المستخدمين في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها شبكة " VK" الشهيرة.

المصدر: فيستي