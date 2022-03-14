منصة "VK" الروسية.. باتت المنافس القوي لـ "فيسبوك"!

تعتبر "VK" اليوم من بين أقوى المنافسين لـ"فيسبوك"وإحدى أشهر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، فما الذي يميزها عن بقية الشبكات المشابهة؟

تأسست شبكة "VK" عام 2006، وباتت أضخم منصات التواصل الاجتماعي في روسيا وإحدى أشهر المنصات في أوروبا والعالم، وتضم اليوم أكثر من 400 مليون مستخدم، وينشر عليها يوميا نحو 12 مليون منشور بـ 44 لغة.

بماذا تتميز "VK" عن "فيسبوك"؟

-توفر هذه المنصة مشاهدة مجانية للمسلسلات والأفلام والفيديوهات لمستخدميها حول العالم.

- توفر للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بالموسيقى ومشاركة الأغاني مجانا.

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- توفير إمكانية تحويل الأموال بين الأصدقاء على المنصة.

- مناسبة لأصحاب الأعمال الكبيرة والصغيرة لسلاسة استهداف الجمهور الحتمل بمواضيع معينة.

- سهولة الاستخدام عبر واجهات بسيطة وأيقونات واضحة.

- تتمتع بخصوصية أمن بيانات المستخدمين، وسهولة استعادة الحساب الشخصي في حال اختراقه.

وكالعديد من منصات التواصل الاجتماعي توفر هذه المنصة لمستخدميها خدمات المراسلة والدردشة وخدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وإمكانية قراءة الأخبار ومشاركة الصور والفيديوهات والأفكار عبر الصفحات الشخصية.

المصدر: RT