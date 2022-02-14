Tag Heuer تستعرض ساعاتها الذكية الفاخرة

كشفت Tag Heuer عن نماذجها الأحدث من الساعات الذكية التي صممتها لمحبي التقنيات المتطورة والفاخرة.

وتأتي ساعات Connected Caliber E4 الجديدة بنموذجين، النموذج الأول بمقاس 45 ملم، حصل على مظهر أكثر تقليدية من ساعات Tag Heuer من نفس المقاسات التي طرحت العام الماضي، كما زود بأزرار أصغر حجما، وشاشة OLED محمية بزجاج ياقوتي مقاوم للصدمات والخدوش، أما النموذج الثاني بمقاس 42 ملم فحصل على هيكل أصغر وإطارات أنحف، وحميت الشاشة فيه بطبقة من الزجاج الياقوتي المحدّب.

وتتمتع هذه الساعات بأداء أفضل من ساعات Tag Heuer الذكية من الجيل الثالث بفضل معالجات +Qualcomm Snapdragon 4100، ونظام تشغيل Wear OS الجديد، فضلا عن أنها مجهزة بتقنيات الاتصال اللاسلكي عبر Bluetooth 5.0 ما يجعل اقترانها أسرع مع الهواتف ويمكنها من تبادل البيانات بسرعة أكبر مع مختلف أنواع الأجهزة.

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وزودت هذه الساعات بمستشعرات لقياس معدلات نبضات القلب وقياس معدلات النشاط البدني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة، وتقنيات تساعد على ترشيد استهلاك طاقة البطارية، وحساسات ارتفاع، وأنظمة مغناطيسية لشحن البطاريات.

المصدر: ixbit