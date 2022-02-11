Realme تطلق هاتفا رخيص الثمن بميزات وكاميرات ممتازة

تستعد Realme لإطلاق هاتف أندرويد جديد مجهز بتقنيات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية.

وسيحصل هاتف +Realme 9 Pro على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 920 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.4 مسؤولة عن تحديد عمق الصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وجهز هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit