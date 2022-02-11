أبرز ما يميز حاسب Galaxy Tab S8 الجديد من سامسونغ

تزامنا مع إعلانها عن هواتفها الجديدة كشفت سامسونغ عن حاسب Galaxy Tab S8 اللوحي الجديد بميزاته المتطورة والعملية.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، أبعاده (253.8/165.3/6.3) ملم، وزنه 503 غ.

أما شاشاته فأتت بمقاس 11.0 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 274 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش، ويمكن الكتابة والرسم على الشاشة بواسطة قلم ذكي.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12 م واجهات One UI 4.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيعابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+6) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة 12ميغابيكسل.

وجهزته سامسونغ بأنظمة لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

المصدر: 3dnews