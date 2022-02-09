هاتف Android متطور ورخيص الثمن يغزو الأسواق العالمية

أعلن وكلاء شركة Tecno أن الشركة بدأت بطرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G في أسواق جديدة حول العالم.

ويأتي هاتف Pova 5G الجديد بمواصفات تجعله من بين أبرز الهواتف المنافسة في الأسواق العالمية حاليا، إذ جهز بشاشة IPS LCD بحجم 6.9 بوصة، دقة عرضها (24601080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 389 شمعة/م تقريبا، أما هيكله فأتى مقاوما للماء والغبار، أبعاده (172.8/78.2/9.1) ملم.

ويمكن لهذا الجهاز العمل بسرعة مع البيانات وشبكات 5G بفضل نظام Android 11، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، أما سعره في الأسواق العالمية فنحو 270 دولارا.

المصدر: 3dnews