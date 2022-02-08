Honor تطلق هاتف أندرويد منافسا لهواتف هواوي وسامسونغ

كشفت Honor عن مواصفات هاتفها الجديد 60 SE الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ وهواوي الحديثة.

وحصل الهاتف على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165.975.68.8) ملم، وزنه 205 غ.

أما الشاشة فأتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1640720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات Magic UI 5.0، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية فيه ثلاثية العدسة بدقة (64+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

المصدر: ixbit