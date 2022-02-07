 
مباشر
عاجل
بوتين: مباحثاتنا مع ماكرون كانت مفيدة وبناءة

الهند تستعد لإطلاق أرخص حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز

العالم الرقمي و Social media

الهند تستعد لإطلاق أرخص حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sca7

أعلنت شركة Jio في الهند عن نيتها إطلاق حاسب محمول قد يصبح أرخص جهاز محمول من فئته.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الحاسب الجديد JioBook سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين، وزنه نحو 1.3 كلغ، ومبني على منصات من تصنيع Emdoor، وسيجهز بتقنيات تجعله منافسا لأحدث الحواسب المحمولة من الفئة المتوسطة.

ومن المفترض أن تطور Jio هذا الحاسب بالشراكة مع Emdoor Digital Technology الصينية، وأن تجهزه بمعالجات ثمانية النوى من إنتاج AMD و Intel، وذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 2 و6 غيغابايت.

كما سيحصل هذا الحاسب على شرائح موديم خاصة تمكنه من العمل مع شبكات 5G الحديثة، ونظام تشغيل أساسي "ويندوز-10" قابل للتحديث، ومنافذ HDMI وUSB-C متنوعة لتسهيل وصله مع مختلف الأجهزة الإلكترونية.

ولم تعلن Jio عن الموعد الرسمي لإطلاق هذا الحاسب أو مواصفاته النهائية، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيظهر أوائل مارس المقبل، وسيطرح بأسعار تتراوح ما بين 200 و280 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا