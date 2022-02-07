الهند تستعد لإطلاق أرخص حاسب محمول يعمل بنظام ويندوز

أعلنت شركة Jio في الهند عن نيتها إطلاق حاسب محمول قد يصبح أرخص جهاز محمول من فئته.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الحاسب الجديد JioBook سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين، وزنه نحو 1.3 كلغ، ومبني على منصات من تصنيع Emdoor، وسيجهز بتقنيات تجعله منافسا لأحدث الحواسب المحمولة من الفئة المتوسطة.

ومن المفترض أن تطور Jio هذا الحاسب بالشراكة مع Emdoor Digital Technology الصينية، وأن تجهزه بمعالجات ثمانية النوى من إنتاج AMD و Intel، وذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 2 و6 غيغابايت.

#JioBook laptop spotted getting Hardware approval, might launch soon https://t.co/iizdKxH212 — Smartprix (@Smartprix) February 7, 2022

كما سيحصل هذا الحاسب على شرائح موديم خاصة تمكنه من العمل مع شبكات 5G الحديثة، ونظام تشغيل أساسي "ويندوز-10" قابل للتحديث، ومنافذ HDMI وUSB-C متنوعة لتسهيل وصله مع مختلف الأجهزة الإلكترونية.

ولم تعلن Jio عن الموعد الرسمي لإطلاق هذا الحاسب أو مواصفاته النهائية، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيظهر أوائل مارس المقبل، وسيطرح بأسعار تتراوح ما بين 200 و280 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews