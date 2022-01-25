جهاز جديد من موتورولا لمنافسة حواسب سامسونغ اللوحية

نشرت موتورولا مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي يتوقع له أن يكون أقوى منافس لحواسب "غالاكسي" اللوحية الأخيرة من سامسونغ.

ويأتي حاسب Moto Tab G70 بهيكل من المعدن والبلاستيك أبعاده (258.4/163/7.5) ملم، وزنه 500 غ تقريبا، ومحمي من الرطوبة والغبار.

وحصل الجهاز على شاشة Moto Tab G70 بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، معدل سطوعها 212 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 11، ومعالج Mediatek MT6785 Helio G90T، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بعدسة واحدة بدقة 13 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته موتورولا بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 7700 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع وتكفيه ليعمل 8 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة.

المصدر: 3dnews