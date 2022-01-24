جهاز أندرويد جديد بكاميرات ممتازة يتحدى أفضل الهواتف

أعلنت vivo مؤخرا عن جهاز أندرويد جديد صمم ليكون أحد أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الحديثة.

ويأتي هاتف vivo V23 Pro بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (159.5/73.3/7.4) ملم، وزنه 171 غ.

وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 وواجهات Funtouch 12، ومعالج MediaTek Dimensity 1200 5G، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل.

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وزودته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

المصدر: 4pda