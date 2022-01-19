الذكاء الاصطناعي يتعلم التنبؤ في مسار خطير لـ"كوفيد - 19"

اخترع العلماء الألمان شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية التي بمقدورها التنبؤ في خطورة مسار مرض "كوفيد – 19".

وإنها بحاجة إلى قطرة واحدة من الدم لتنفيذ تلك المهمة.

وقد اخترع تلك الشبكة الاصطناعية الاخصائيون برئاسة البروفيسور في جامعة الطب في برلين، فلوريان كورت.

وقام العلماء بتحليل عينات الدم لدى عشرات المرضى الذين عانوا من أشكال خطيرة لـ"كوفيد" والذين تم نقلهم في الموجة الأولى لفيروس كورونا إلى مستشفيات برلين.

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وقد توفي بعضهم وحاول العلماء إيجاد علامات تدل على احتمال تلك النتيجة عن طريق تحليل الدم البروتيني.

ويتيح فحص الدم البروتيني، إلى جانب نظام الذكاء الاصطناعي فرصة لإجراء تقييم دقيق لما إذا كان المريض سيموت عند إصابته بـ COVID-19 أم لا.

وأظهر الاختبار أن شبكة الأعصاب الاصطناعية هذه تحقق تقييم احتمالية وفاة المرضى بشكل أفضل من أنظمة تقييم المخاطر المستخدمة في الممارسة الطبية.

وقام الأخصائيون بجمع عينات الدم في مراحل مختلفة لتطور العدوى وأفرزوا 14 بروتينا محوريا أثرت بشكل ملحوظ على مسار المرض.

وأعد كورت وزملاؤه على أساس تلك المؤشرات الحيوية شبكة أخرى لخلايا الأعصاب الاصطناعية حددت احتمال وفاة المرضى وتنبأت في مسار المرض.

واختبر العلماء خوارزميتهم على 24 مريضا واستطاعت الشبكة التنبؤ في موت 5 منهم وحددت المسار المحتمل للعدوى لدى 18 مريضا من أصل 19 مريضا متبقيا.

المصدر: تاس