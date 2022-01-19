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"نادي الإبل" السعودي يدعو ملاكها لحمايتها من كورونا ويوضح السبب

أخبار العالم العربي

Globallookpress Wang Haizhou / Source: XinHua
جمل في السعودية
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دعا رئيس نادي "الإبل" السعودي، فهد بن حثلين، ملاك "الإبل" إلى حماية حيواناتهم الصحراوية التي تبلغ قيمة بعضها ملايين الدولارات، من فيروس كورونا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ابن فهد بن حثلين خبرا عن مخاوف من ظهور سلالات متغيرة جديدة من الخزانات الحيوانية لفيروس كورونا، وعلق عليه قائلا: "أرجو من اخواني ملاك الإبل بأخذ الحيطة والحذر على إبلهم لعدم وجود لقاح لهذه المخلوقات".

المصدر: RT

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