"نادي الإبل" السعودي يدعو ملاكها لحمايتها من كورونا ويوضح السبب
Globallookpress Wang Haizhou / Source: XinHua
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دعا رئيس نادي "الإبل" السعودي، فهد بن حثلين، ملاك "الإبل" إلى حماية حيواناتهم الصحراوية التي تبلغ قيمة بعضها ملايين الدولارات، من فيروس كورونا.
وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ابن فهد بن حثلين خبرا عن مخاوف من ظهور سلالات متغيرة جديدة من الخزانات الحيوانية لفيروس كورونا، وعلق عليه قائلا: "أرجو من اخواني ملاك الإبل بأخذ الحيطة والحذر على إبلهم لعدم وجود لقاح لهذه المخلوقات".
أرجو من اخواني ملاك الإبل بأخذ الحيطة والحذر على إبلهم لعدم وجود لقاح لهذه المخلوقات🐪🇸🇦 https://t.co/c8Zna3Q8qm— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) January 19, 2022
المصدر: RT
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