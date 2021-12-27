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هاتف أندرويد بمواصفات فائقة يظهر قريبا

العالم الرقمي و Social media

هاتف أندرويد بمواصفات فائقة يظهر قريبا
youtube/ANDROID AGENCY
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تتحضر شركة Vivo للإعلان عان هاتف جديد سيصبح أحد أفضل أجهزة أندرويد من حيث الأداء والمواصفات التقنية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO 9 Pro  الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (165/75.2/9.2) ملم، ومجهز بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستضم 3 عدسات بدقة (50+48+16) ميغابيكسل، وستعمل مع تقنيات التصوير الفائق العرض، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 8K، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل تصور فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

هاتف أندرويد بمواصفات فائقة يظهر قريبا
youtube/ANDROID AGENCY
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وسيعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 898 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كما ستجهزه Vivo بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن الفائق السرعة عبر شاحن باستطاعة 120 واطا.

المصدر: 3dnews

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