هاتف أندرويد بمواصفات فائقة يظهر قريبا

تتحضر شركة Vivo للإعلان عان هاتف جديد سيصبح أحد أفضل أجهزة أندرويد من حيث الأداء والمواصفات التقنية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO 9 Pro الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (165/75.2/9.2) ملم، ومجهز بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستضم 3 عدسات بدقة (50+48+16) ميغابيكسل، وستعمل مع تقنيات التصوير الفائق العرض، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 8K، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل تصور فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

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وسيعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 898 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كما ستجهزه Vivo بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن الفائق السرعة عبر شاحن باستطاعة 120 واطا.

المصدر: 3dnews