الكشف عن أحدث هواتف Galaxy من سامسونغ (فيديو)
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات تبين تصاميم أحدث هواتف Galaxy S التي تستعد سامسونغ لإطلاقها قريبا.
ويظهر في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرا 3 نماذج جديدة من الهواتف، يتوقع أنها ستطرح تحت أسماء Galaxy S22، و S22+، و S22 Ultra.
وبينت المقاطع والصور المنشورة لأكبر هذه الأجهزة حجما أن الهاتف جاء شبيها بعض الشيء بهواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، كما جهزت واجهته الخلفية بـ 5 عدسات للكاميرا، ومصباح LED.
#Samsung Galaxy S22 Ultra Exclusive Hands-On Look! #GalaxyS22Ultrapic.twitter.com/8p66JGjJn3— Avinash Kumar (@Techyav) December 14, 2021
وكانت بعض الشائعات قد ذكرت أن هاتف S22 Ultra سيحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات عن بعد كما في أجهزة NOTE، وسيجهز بأحدث معالج من إنتاج كوالكوم ما سيمكنه من العمل مع شبكات 5G بسرعة كبيرة.
Galaxy S22. 3 Models. 😎😎@Onleaks#galaxys22ultra#galaxys22plus#GalaxyS22Notepic.twitter.com/yOtkS6rqw4— Tech Score (@TechScoreNY) December 18, 2021
كما يتوقع أن يطرح بشاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1700 شمعة/م تقريبا.
ومن المفترض أن تطرح سامسونغ مجموعتها الجديدة من الهواتف مطلع العام الجاري لتنافس من خلالها أقوى الهواتف التي ستتوفر في الأسواق العالمية.
المصدر: 4pda
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