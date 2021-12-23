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الكشف عن أحدث هواتف Galaxy من سامسونغ (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن أحدث هواتف Galaxy من سامسونغ (فيديو)
youtube/Техно Гарри
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات تبين تصاميم أحدث هواتف Galaxy S التي تستعد سامسونغ لإطلاقها قريبا.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرا 3 نماذج جديدة من الهواتف، يتوقع أنها ستطرح تحت أسماء Galaxy S22، و S22+، و S22 Ultra.

وبينت المقاطع والصور المنشورة لأكبر هذه الأجهزة حجما أن الهاتف جاء شبيها بعض الشيء بهواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، كما جهزت واجهته الخلفية بـ 5 عدسات للكاميرا، ومصباح LED.

وكانت بعض الشائعات قد ذكرت أن هاتف S22 Ultra سيحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات عن بعد كما في أجهزة NOTE، وسيجهز بأحدث معالج من إنتاج كوالكوم ما سيمكنه من العمل مع شبكات 5G بسرعة كبيرة.

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كما يتوقع أن يطرح بشاشة AMOLED  بمقاس 6.8 بوصة ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1700 شمعة/م تقريبا.

ومن المفترض أن تطرح سامسونغ مجموعتها الجديدة من الهواتف مطلع العام الجاري لتنافس من خلالها أقوى الهواتف التي ستتوفر في الأسواق العالمية.

المصدر: 4pda

 

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