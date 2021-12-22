موتورولا تطلق هاتفا متطورا فيه ميزة من هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ

تستعد موتورولا لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الذي زودته بتقنيات ممتازة وقلم ذكي كما في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

وسيأتي هاتف Moto G Stylus الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (170.3/75.9/9.4) ملم، وشاشة بمقاس 6.8 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

youtube/Flossy Carter

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 619.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وستزوده موتورولا بنظام تشغيل "أندرويد-11" ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ لشرائح الذاكرة microSDXC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda