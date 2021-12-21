خلل عالمي يصيب شبكة "سناب شات"

أعلن موقع Downdetector أن عطلا عالميا أصاب شبكة "سناب شات" اليوم الثلاثاء.

وتبعا للموقع فإن الشكاوى في عمل شبكات "سناب شات" لدى المستخدمين في الولايات المتحدة بدأت صباح اليوم الثلاثاء منذ الساعة 9:54 بتوقيت موسكو تقريبا، وبعدها بدأت ترد الشكاوى من مستخدمي الشبكة من عدة بلدان أخرى مثل هولندا وألمانيا وكندا وبريطانيا.

User reports indicate Snapchat is having problems since 1:57 AM EST. https://t.co/8yDbCICG0T RT if you're also having problems #Snapchatdown — Downdetector (@downdetector) December 21, 2021

وأشار الموقع إلى أن معظم شكاوى المستخدمين كانت تتعلق بمشكلات في عمل منظومة المراسلة في تطبيق "سناب شات"، كما اشتكى المستخدمون أيضا من عدم قدرة التطبيق من الاتصال بالخوادم الإلكترونية، وبعض المستخدمين أشاروا إلى أنهم لم يكونوا قادرين على الدخول إلى التطبيق عبر حساباتهم الإلكترونية.

Finally there’s a #snapchatdown tweet! I was literally about to flip out experiencing issues and not seeing any tweets yet! pic.twitter.com/sD7lP23z3x — Nathan (@nathan_p_14) December 21, 2021

إقرأ المزيد

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت مؤخرا إلى أن عددا من مستخدمي الإنترنت كانوا قد اشتكوا من عدم قدرتهم على استعادة الحسابات القديمة أو تفعيل الحسابات المتوقفة على "سناب شات".

المصدر: Downdetector