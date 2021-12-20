"إنستغرام" يحصل على ميزات جديدة

أعلن القائمون على "إنستغرام" عن طرح ميزات جديدة ستسهل على المستخدمين استعمال منصات الشبكة عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.

وخلال تدوينة له على "تويتر" أشار رئيس "إنستغرام" آدم موسيري إلى عدة ميزات جديدة منها ميزة Profile Embed اللتي تمنح المستخدمين إمكانية تضمين نسخة مصغرة من حساباتهم على "إنستغرام" عبر مواقع الويب المختلفة.

وأشار موسيري إلى أن هذه الميزة ستسهل على المستخدمين دمج حسابات "إنستغرام" مع مختلف أنواع المواقع الإلكترونية والمدونات عبر الإنترنت، ما سيحقق لهذه الحسابات انتشارا أوسع وسيسهل للترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية.

وتختبر هذه الميزة عند مستخدمي "إنستغرام" في الولايات المتحدة حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى باقي المستخدمين بدءا من بداية العام القادم.

🎉 New Features 🎉



We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:

- #IGPlayback

- Reels Visual Replies

- Profile Embed (US only for now)



Any new features you’d like to see? Let me know! 👇🏼 pic.twitter.com/p8mvtJn4kA — Adam Mosseri (@mosseri) December 16, 2021

إقرأ المزيد

ومن الميزات الجديدة التي حصل عليها "إنستغرام" أيضا هي ميزة Visual Replies التي تتيح للمستخدمين بالرد على التعليقات على المنشورات عبر مقاطع فيديو باستخدام خدمات Reels.

كما ظهر في إنستغرام مؤخرا ميزة Playback التي تسمح للمستخدمين بصنع مقتطفات من أشهر "القصص" التي نشروها عام 2021، وإعادة نشر هذه المقتطفات بعد إجراء تعديلات عليها في حال رغبتهم.

المصدر: 3dnews