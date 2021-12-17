TikTok يجتذب المزيد من المستخدمين بخدمات جديدة

بدأ القائمون على TikTok باختبار خدمة جديدة من شأنها اجتذاب عدد أكبر من المستخدمين لمنصاتهم الإلكترونية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن منصات TikTok بدأت باختبار خدمة جديدة تدعى TikTok Live Studio، مخصصة لعشاق البث المباشر وألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

ومن خلال هذه المنصة سيكون بإمكان صناع المحتوى الاستمتاع بخدمات البث المباشر وبث الألعاب الإلكترونية التي يشاركون فيها عبر الإنترنت بنفس الوقت، كما سيمكنهم عبرها الاستفادة من خدمات الدردشة الكتابية أو إرسال لقطات الشاشة لمتابعيهم.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNewspic.twitter.com/SOxJshxWy7 — Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021

إقرأ المزيد

وستتوفر هذه الخدمة في البداية تبعا للتسريبات لمستخدمي حواسب ويندوز وبعدها ستتوسع لتشمل باقي الأجهزة، كما ستوفر هذه الخدمة ميزة البث المباشر بوضعية الشاشة الأفقي والعمودي، ما يجعلها منافسا رئيسيا لخدمات YouTube Gaming و Facebook Gamingالمتوفرة حاليا.

وسعى القائمون على TikTok العام الحالي لتزويد التطبيق بالعديد من الميزات الجدية لاجتذاب المستخدمين إذ زودوه بميزة فريدة تسمح بربط تطبيقات صغيرة مع الفيديوهات التي يبثها المستخدمون، كما تعززت في التطبيق ميزات الأمان لحماية خصوصية حسابات المراهقين.

المصدر: ixbit