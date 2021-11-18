Infinix تطرح هاتف أندرويد منافس بسعر 70 يورو!

كشفت Infinix عن هاتف ذكي بمواصفات منافسة طورته، ليكون أحد أرخص الهواتف المتوسطة الفئة في الأسواق العالمية.

ويأتي هاتف Infinix Smart 5 Pro بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.4/75.6/9.5) ملم، وزنه 190 غ تقريبا.

وزود بشاشة IPS LCD, بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 11 مع واجهات XOS 7.6، ومعالج Unisoc SC9863A، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل أيضا على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+13) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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كما جهزته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

المصدر: ixbit