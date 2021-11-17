موتورولا تستعد لإطلاق هاتف آخر بقدرات تصوير جبّارة

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن مواصفات هاتف موتورلا القادم الذي سيحصل على تقنيات وكاميرات متفوقة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Moto Edge S30 المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (168/75.5/8.8) ملم، ووزنه 202 غ، وسيجهز بشاشة +LCD FHD بمقاس 6.78 بوصة، ترددها يعادل 144 هيرتزا.

وسيتمتع هذا الهاتف بأداء جبار وقدرة على العمل مع شبكات 5G بفضل معالج Snapdragon 888 Plus، وذواكر وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

youtube/ FishBee Productions

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 60 ميغابيكسل على الأغلب.

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وسيحصل الجهاز على نظام تشغيل Android 11، وماسح لبصمات الأصابع سيثبت على أحد إطاراته الجانبية، وعلى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، إضافة إلى بطارية بسعة 4700 ميلي آمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 3dnews