ميزات إضافية تظهر في "إنستغرام"

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" عن ظهور ميزات جديدة في التطبيق ستحفز الناس على استخدامه وتجعل منه أكثر فائدة بالنسبة لهم.

ومن بين أبرز ما ظهر في خدمات Reels في التطبيق مؤخرا هو ميزة "تحويل النص إلى كلام" والتي صممت لمساعدة المكفوفين أو ضعيفي البصر على التعرف على الفيديوهات التي ينشرها مستخدمو التطبيق الآخرون.

ومع هذه الميزات يمكن لصانع المحتوى إضافة أي نص للفيديو الذي يرغب بتحميله، وتحديد الوقت الذي يرغب في أن يظهر فيه النص، وكذك عرض هذا النص على شكل أصوات مع تأثيرات معينة ليستمع إليها المتابعون.

إقرأ المزيد

وبدأ القائمون على "إنستغرام" أيضا بتطبيق برنامج المكافئات المالية لصناع المحتوى لتشجيعهم على استعمال التطبيق بشكل فعال واجتذاب أكبر عدد من المتابعين.

وتتراوح قيمة المكافآت في إطار هذا البرنامج ما بين 600 و35000 دولار، كما تتزايد هذه المكافآت مع مرور الوقت إذ يتم تقديمها نظرا لعدد المتابعين لصانع المحتوى، ونظرا لعدد مرات المشاهدة التي تحققها فيديوهاته في التطبيق.

المصدر: 3dnews