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ميزة عملية ومفيدة تظهر في Clubhouse

العالم الرقمي و Social media

ميزة عملية ومفيدة تظهر في Clubhouse
legion-media.ru
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أعلن القائمون على تطبيق Clubhouse عن ميزة جديدة في التطبيق تجعل منه أكثر فائدة للمستخدمين.

وتمكن ميزة Replays الجديدة التي ظهرت في التطبيق، المستخدمين من تسجيل وتوثيق المحادثات التي يجرونها في الغرف الصوتية للاستماع إليها في وقت لاحق أو استخدامها كتسجيلات بودكاست لاستعمالها في تطبيقات أخرى.

ويستطيع المستخدم من خلال Replays الاستماع إلى الحوارات كما جرت في الغرفة، وإيقاف التسجيل في لحظة معينة، أو تجاوز متحدث ما للاستماع لشخص آخر، كما يمكنه تشغيل التسجيلات بسرعة X 1.2 أو X 2.

وتدعم Replays أيضا ميزة الروابط المثبتة التي أعلنت عنها Clubhouse مؤخرا، إذ  يمكن للمشرفين على الدردشات الصوتية ربط درشاتهم بمواقع مختلفة أثناء المحادثة.

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وظهرت في Clubhouse مؤخرا العديد من المميزات المفيدة لصناع المحتوى، منها معرفة إجمالي عدد الغرف الصوتية التي استحدثها وعدد الأشخاص الذين شاركوا فيها ما يتيح له إمكانية لتقييم نشاطه والتفاعل مع محتواه على التطبيق، فضلا عن أن التطبيق بات يدعم عددا من اللغات الجديدة لتسهيل استخدامه من الأشخاص في مختلف بلدان العالم.

المصدر: 3dnews

 

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