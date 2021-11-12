ميزة عملية ومفيدة تظهر في Clubhouse

أعلن القائمون على تطبيق Clubhouse عن ميزة جديدة في التطبيق تجعل منه أكثر فائدة للمستخدمين.

وتمكن ميزة Replays الجديدة التي ظهرت في التطبيق، المستخدمين من تسجيل وتوثيق المحادثات التي يجرونها في الغرف الصوتية للاستماع إليها في وقت لاحق أو استخدامها كتسجيلات بودكاست لاستعمالها في تطبيقات أخرى.

ويستطيع المستخدم من خلال Replays الاستماع إلى الحوارات كما جرت في الغرفة، وإيقاف التسجيل في لحظة معينة، أو تجاوز متحدث ما للاستماع لشخص آخر، كما يمكنه تشغيل التسجيلات بسرعة X 1.2 أو X 2.

the best of live ✨ but later!



Replays are here and they're so much more than just a recording. Creators can download audio, and when you listen on Clubhouse, you'll see all the dynamics of the stage, PTRs, *and* hop from speaker to speaker.



live now on iOS & Android 💖 pic.twitter.com/zDtenNy60c — Clubhouse (@Clubhouse) November 8, 2021

وتدعم Replays أيضا ميزة الروابط المثبتة التي أعلنت عنها Clubhouse مؤخرا، إذ يمكن للمشرفين على الدردشات الصوتية ربط درشاتهم بمواقع مختلفة أثناء المحادثة.

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وظهرت في Clubhouse مؤخرا العديد من المميزات المفيدة لصناع المحتوى، منها معرفة إجمالي عدد الغرف الصوتية التي استحدثها وعدد الأشخاص الذين شاركوا فيها ما يتيح له إمكانية لتقييم نشاطه والتفاعل مع محتواه على التطبيق، فضلا عن أن التطبيق بات يدعم عددا من اللغات الجديدة لتسهيل استخدامه من الأشخاص في مختلف بلدان العالم.

المصدر: 3dnews