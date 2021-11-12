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أقوى هواتف Xiaomi لهذا العام

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أقوى هواتف Xiaomi لهذا العام
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بدأت Xiaomi مؤخرا بطرح Black Shark 4S Pro الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد الحديثة.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163؟7/76/9.9) ملم، وزنه 220 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 144 هيرتزا.

ويضمن الأداء الجبار للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بثلاث عدسات بدقة (64+8+5) ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحن كامل سعتها خلال ربع ساعة فقط.

المصدر: 3dnews

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