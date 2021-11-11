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نوكيا تعلن عن مواصفات هاتفها المنتظر

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نوكيا تعلن عن مواصفات هاتفها المنتظر
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أعلنت نوكيا عن مواصفات X100 الذي تأمل من خلاله تحقيق مبيعات ممتازة في سوق الهواتف الذكية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (171.4/79.7/9.1) ملم، ووزنه 217 غ.

أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/180) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة لتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فستكون بأربع عدسات بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزت نوكيا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4470 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: ixbit

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