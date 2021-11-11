نوكيا تعلن عن مواصفات هاتفها المنتظر
أعلنت نوكيا عن مواصفات X100 الذي تأمل من خلاله تحقيق مبيعات ممتازة في سوق الهواتف الذكية.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (171.4/79.7/9.1) ملم، ووزنه 217 غ.
أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/180) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.
Chega mais para conhecer o mais novo lançamento da Nokia, o X100! 😁 #TudoCelular#Nokia#NokiaX100#Celular#Smartphone#Notícias@belizariojeffer@NokiaMobile@nokiahttps://t.co/yWmHs2GnuK— TudoCelular (@TudoCelular) November 10, 2021
وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة لتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما كاميرته الأساسية فستكون بأربع عدسات بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وجهزت نوكيا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4470 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
المصدر: ixbit
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