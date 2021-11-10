موتورولا تطلق هاتفا بكاميرات هي الأولى من نوعها

سربت بعض مواقع الإنترنت مواصفات هاتف Edge 30 Ultra الذي سيحصل على كاميرات لم تطرح في أي هاتف ذكي من قبل.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على هيكل متين مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج، ومجهز بشاشة OLED بمقاس6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 الجديد، ومعالج Qualcomm Snapdragon 898، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

Motorola Edge X Leaked Specs

6.67" OLED FHD+ display

144Hz

HDR10+

SD 898

8GB/12GB

LPDDR5 RAM

128GB/256GB

UFS 3.1

60MP📷

50+50+2MP

5,000mAh

68W F.C

Bluetooth 5.2

Android 12

Globally it will Launch as Motorola Edge 30 Ultra #Motorola#MotorolaEdgeXpic.twitter.com/m3K4fjhHPg — Technology Edge (@Tech_EdgeTE) November 9, 2021

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 60 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها خلال 35 دقيقة عبر شاحن باستطاعة 68 واطا.

المصدر: ixbit