موتورولا تطلق هاتفا بكاميرات هي الأولى من نوعها

Motorola Edge X Leaked Specs

6.67" OLED FHD+ display

144Hz

HDR10+

SD 898

8GB/12GB

LPDDR5 RAM

128GB/256GB

UFS 3.1

60MP📷

50+50+2MP

5,000mAh

68W F.C

Bluetooth 5.2

Android 12

Globally it will Launch as Motorola Edge 30 Ultra #Motorola#MotorolaEdgeXpic.twitter.com/m3K4fjhHPg