"قاتل هواتف هواوي" الجديد يظهر قريبا

كشفت Oppo عن مواصفات هاتفها القادم الذي وصفه الكثيرون بأنه سيكون من أقوى المنافسين لهواتف هواوي الحديثة.

وسيأتي هاتف Reno6 Lite المنتظر بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (160.3/73.8/8) ملم، وزنه 175 غ، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له نظام Android 11 مع واجهات ColorOS 11.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 662، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصل عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، أما سعره فسيكون نحو 250 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda