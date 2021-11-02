VIVO تستعد لإطلاق أحدث هواتفها بقدرات تصوير ممتازة
تستعد VIVO لإطلاق هاتف جديد صممته ليكن أحد أفضل هواتف أندرويد القادرة على العمل مع شبكات 5G.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف V23e سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 200 غرام تقريبا، وسيجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.52 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 412 شمعة/م تقريبا.
وسيتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير، إذ سيحصل على كاميرا أمامية بعدسة دقتها 50 ميغابيكسل، أما الكامير الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو.
Vivo V23e leaked by Viettel Store— SufiyanTechnology (@RealSufiyanKhan) October 31, 2021
Waterdrop notch design
Plastic frame, glass back
50MP selfie, 64+8+2 macro rear
4030mAh, 44W
UDFP
Android 11, FunTouch 12
No headphone jack
Price around 10m Dong (440 USD) in Vietnam#VivoV23E
Basically Vivo S10e 😁 pic.twitter.com/RQRU9bgdXK
وسيعمل الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد-11"، ومعالج MediaTek Dimensity 700، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.
#VivoV23e live images Leaked by Viettel Store.— Râmãn Sîñgh (@TECH_roiter) October 31, 2021
Water drop Notch Design
50MP Front
64+8+2MP Rear Camera
8GB (4GB Virtual) RAM
128GB ROM
4030mAh Battery
44W Fast charging
Under Display Fingerprint
Android 11
FunTouch 12
No H.J
Plastic Frame
Glass Back
Expected price:
$440~₹32,400 pic.twitter.com/Ji1Fx5JWTl
كما جهزته VIVO بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ ChargingUSB Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4030 ميلي أمبير يمكن شحن 50% من سعتها في ظرف ربع ساعة تقريبا.
المصدر: 3dnews
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