VIVO تستعد لإطلاق أحدث هواتفها بقدرات تصوير ممتازة

Vivo V23e leaked by Viettel Store

Waterdrop notch design

Plastic frame, glass back

50MP selfie, 64+8+2 macro rear

4030mAh, 44W

UDFP

Android 11, FunTouch 12

No headphone jack

Price around 10m Dong (440 USD) in Vietnam#VivoV23E



Basically Vivo S10e 😁 pic.twitter.com/RQRU9bgdXK