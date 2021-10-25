ميزات جديدة تظهر في خرائط غوغل

ذكرت بعض المواقع المهتمة بأخبار الإنترنت والبرمجيات الحديثة أن تطبيق خرائط غوغل سيحصل على ميزات جديدة وعملية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن تطبيق خرائط غوغل بنسخة v11.3.0 سيحصل على العديد من الميزات الجديدة وعلى ميزة "الأدوات المصغرة" أو widgets التي ستسهل استعمال التطبيق.

وسيكون بإمكان المستخدم تعيين هذه الاختصارات على واجهة استخدام التطبيق الرئيسية، والتحكم بأحجام هذه الاختصارات بما يتناسب مع جهازه وحجم شاشته، أو تبعا للأشياء التي يبحث عنها أكثر عبر التطبيق.

youtube/REC Anything

وستتاح للمستخدم إمكانية تعيين 8 أدوات مصغرة على شاشة التطبيق كأقصى حد، ومن بينها اختصارات للعثور على المطاعم أو المقاهي أو محطات الوقود، أو واجهة خاصة للتوجه نحو المنزل.

youtube/REC Anything

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وبدأت غوغل بطرح التحديث الجديد لتطبيق خرائطها إذ يفترض أن يصل إلى مستخدمي الأجهزة العاملة بأنظمة "أندرويد11" خلال الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد دعمت تطبيق الخرائط بالعديد من الميزات المهمة في الفترات الماضية، ومن بين أبرز تلك الميزات كميزة الواقع المعزز التي تساعد المستخدمين في التعرف على الأماكن التي يقصدونها بسرعة وسهولة.

المصدر: 3dnews