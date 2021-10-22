"هاتف المستقبل" من هواوي يظهر بقدرات تصوير ممتازة

كشفت هواوي مؤخرا عن هاتفها الأحدث nova 9 الذي حصل على ميزات ممتازة وقدرات تصوير عالية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مضاد للماء والغبار، أبعاده (160/73.3/7.8) ملم، وزنه 175 غ، وجهز بشاشة منحنية الحواف تشبه تلك الموجودة في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 4G عالي الأداء، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، كما يضمن له نظام HarmonyOS 2.0 إمكانية تبادل الصور والفيديوهات والبيانات مع أجهزة هواوي الحديثة بسلاسة وسهولة.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت بأربع عدسات بدقة (50+8+2+2) ميغابيكسل، وجهزت بعدسة خاصة للتصوير الفائق العرض ومستشعر متطور لتحديد عمق اللقطة وأبعادها، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل وفتحة عدسة f/2.0 للتصوير العريض.

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وجهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بالكامل خلال 38 دقيقة عبر شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit